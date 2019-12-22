«Отсутствовал 3 дня»: Футболист Диего Марадона рассказал о похищении его НЛО

Аргентинский футболист Диего Марадона в беседе с сотрудниками местного спортивного канала TyC Sports пояснил о «похищении» его НЛО. По словам форварда, он отсутствовал тогда дома целых три дня.

История Диего Марадоны оказалась шуточной. На самом деле «похищением его инопланетянами» футболист объяснил семье своё отсутствие дома, и благодаря такой «отмазке» спортсмену удалось избежать расспросов о его местопребывании.

«Я им заявил, что был похищен НЛО, но рассказывать об этом кому-либо мне не запретили», – такими словами ответил Диего Марадона на вопрос аргентинского журналиста касательно веры футболиста в «пришельцев».

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