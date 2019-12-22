«Отсутствовал 3 дня»: Футболист Диего Марадона рассказал о похищении его НЛО

Аргентинский футболист Диего Марадона в беседе с сотрудниками местного спортивного канала TyC Sports пояснил о «похищении» его НЛО. По словам форварда, он отсутствовал тогда дома целых три дня.
История Диего Марадоны оказалась шуточной. На самом деле «похищением его инопланетянами» футболист объяснил семье своё отсутствие дома, и благодаря такой «отмазке» спортсмену удалось избежать расспросов о его местопребывании.
«Я им заявил, что был похищен НЛО, но рассказывать об этом кому-либо мне не запретили», – такими словами ответил Диего Марадона на вопрос аргентинского журналиста касательно веры футболиста в «пришельцев».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов. Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости». Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%. Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гаджеты: Смартфон Galaxy S11е оснастят батареей на 4000 мАч / 8 ноября
- Зеленский оценил позицию Киева перед «нормандским саммитом» / 7 декабря
- Россию могут не пустить на Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира при отстранении РУСАДА / 26 ноября
- Машины вылетели на пешеходный переход после ДТП в Петербурге / 23 октября
- Автоновости: Москве на заметку: вместо реагентов-химикатов можно использовать виноград! / 17 декабря
- В мире: Украинская «машина ненависти» меняет формат / 10 декабря
- Кипр лишил гражданства Дерипаску и двух банкиров, связанных с делом полковника ФСБ Черкалина — СМИ / 27 ноября
- ФСБ сообщила о задержании планировавших диверсию исламистов / 13 декабря