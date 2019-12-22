Певица Алсу кардинально изменилась после экспериментов со стилем

В последнее время Алсу увлеклась экспериментами со стилем, о чем свидетельствуют ее публикации в Instagram. Удивленные поклонники певицы отметили, что певица кардинально изменилась.

Из-за новых преобразований знаменитость все меньше напоминает себя саму. Недавно после очередного эксперимента подписчики сравнили Алсу с образом Ольги Бузовой, а некоторые даже перепутали ее со звездой «Дома-2». На этот раз артистка решила пойти дальше, разместив на своей странице снимки, на которых она выглядит заметно помолодевшей. Глядя на кадры, можно сказать, что исполнительница является не матерью, а сестрой своей младшей дочери. Сходству звезды шоу-бизнеса с Микеллой Абрамовой добавляет не только то, что она выглядит похорошевшей, но и молодежный стиль одежды.

Алсу позировала перед камерой в повседневном наряде, который часто предпочитает выбирать ее наследница. Толстовка и большой пуховик так сильно преобразили певицу, что она действительно стала неузнаваемой. Поклонники были щедры на комплименты в адрес кумира и отметили: артистке к лицу подобное преображение.

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