Пожар на заводе «Нефтехим» ликвидировали

Возгорание на производственной площадке АО «Опытный завод «Нефтхим» в Уфе ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.

В воскресенье начался крупный пожар в производственном здании АО «Опытный завод «Нефтехим». Причиной пожара называлось возгорание технологической жидкости.

Возбуждено уголовное дело.

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