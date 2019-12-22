Пожар на заводе «Нефтехим» ликвидировали

Возгорание на производственной площадке АО «Опытный завод «Нефтхим» в Уфе ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
«В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.
В воскресенье начался крупный пожар в производственном здании АО «Опытный завод «Нефтехим». Причиной пожара называлось возгорание технологической жидкости.
Возбуждено уголовное дело.
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