Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

На видео корабль опускается на трех парашютах на полигон в Нью-Мексико. Кадры опубликованы в Twitter НАСА.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019

Напомним, в воскресенье сотрудники НАСА и Boeing успешно посадили корабль Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

20 декабря Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС, однако истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть корабль на землю.

Газета ВЗГЛЯД писала о неудачах США по замене российских «Союзов».

