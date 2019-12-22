Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

22.12.2019, 19:26, Новости дня

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

На видео корабль опускается на трех парашютах на полигон в Нью-Мексико. Кадры опубликованы в Twitter НАСА.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019

Напомним, в воскресенье сотрудники НАСА и Boeing успешно посадили корабль Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

20 декабря Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС, однако истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть корабль на землю.

Газета ВЗГЛЯД писала о неудачах США по замене российских «Союзов».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В каждой научной области есть свои знаменитые эксперименты, в свое время ставшие основой для построения целого ряда теорий, вокруг которых и по сию пору ломают копья. В психологии один из таких — знаменитый «зефирный эксперимент». Поставленный Уолтером Мишелем в Стэнфорде еще в 60-х, он до сих пор побуждает возвращаться к затронутым в нем вопросам. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика