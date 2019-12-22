Сын Николь Кузнецовой едва не умер во время видеосвязи

Популярный экстрасенс пояснила подписчикам в Instagram неприятную историю. Оказывается, сын Николь Кузнецовой чуть не умер во время видеосвязи.

Звезда «Битвы экстрасенсов» принимала участие в программе несколько лет назад и не победила, однако смогла хорошо себя зарекомендовать. Поклонники Николь Кузнецовой знают, что она имеет врождённую болезнь, которая мешает ей дышать и разговаривать. Ясновидящая постоянно посещает врачей и переносит серьезные операции на горле. Вот только это не является единственной для нее болью. Финалистка проекта больше опасается за сына Егора, который с самого детства страдает от сахарного диабета, из-за чего ребенку нужно следить за рационом и образом жизни.

На днях мальчик едва не лишился жизни. По словам Кузнецовой, когда она общалась с наследником по видеосвязи, он внезапно упал в обморок. Рядом со школьником находился его друг, который оказал ему первую помощь. Как сказала экстрасенс, эта ситуация оказалась самой страшной в ее жизни. В комментариях поклонники поддержали знаменитость теплыми словами и пожелали ее сыну здоровья.

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