Стекло пикапа Volkswagen Golf смогла разбить лишь большая кувалда

В Сети появилось видео, на котором энтузиаст попытался разбить стекло немецкого хэтчбека Volkswagen Golf четвертой генерации стальным шариком, молотком и мощной кувалдой. Как оказалось, лишь в последнем случае ему удалось нанести повреждения автомобилю. После просмотра пользователи сделали вывод, что у данной модели стандартное стекло гораздо крепче, чем у флагманского пикапа Tesla Cybertruck.

По итогам эксперимента автор задумался, зачем Tesla необходимо тратить много денег на разработку специальных стекол, ведь вместо этого хватит и нанесения защитной плёнки. В первом случае использовался стальной шар весом в 500 грамм, и с каждой попыткой автор ролика повышал силу броска, не нанося, тем не менее, какого-либо урона. Аналогичный сценарий произошел и во время проверки стекла большим молотком, но лишь кувалда весом в 4 килограмма разбила его с первой же попытки.

После добавления защитной пленки к стеклу разбить его и вовсе невозможно даже этим предметом. Что же касается пикапа Cybertruck, то окно там можно уничтожить даже после броска маленького стального шарика, применив при этом не так много силы.

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