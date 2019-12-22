Детям в Челябинске подарили на Новый год просроченные конфеты

Детям в детском саду Ленинского района Челябинска подарили подарки к Новому году с истекшим сроком годности, сообщили в пресс-службе горадминистрации, уточнив, что поставщик позже поменял испорченные сладости на новые.

До этого в соцсетях сообщили, что детям вручили новогодние подарки, а дома родители обнаружили, что все сладости испорчены – у них истек срок годности, информирует РЕН-ТВ.

В горадминистрации заявили, что родители детей сами нашли поставщика и сдали на подарки деньги.

«Поставщик уверяет, что все конфеты были свежие, родители доказывают обратное. Поставщик подарил детям еще по одному подарку», – говорится в сообщении горадминистрации.

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