В Великобритании две женщины были убиты в результате нападения с ножом

22.12.2019, 19:18, Новости дня

В Великобритании в графстве Сассекс 22 декабря две женщины были убиты в результате нападения с ножом. Их нашли в доме. Во дворе правоохранители обнаружили тяжело раненного мужчину, которого затем госпитализировали. Об этом сообщает Sky News.

Подозреваемого задержала полиция.

По данным газеты Express, жертвы были знакомы с нападавшим. У погибших было перерезано горло, а у мужчины обнаружены множественные ранения в грудь, из-за чего он потерял много крови.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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