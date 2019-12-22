Мнение: В школе прошел урок АУЕ?

Есть в Татарстане Тукаевский район, расположенный вокруг города Набережные Челны, где неделю назад отпраздновали 50 лет КамАЗу.

Так вот в этом самом Тукавеском районе, в селе Новотроицкое в деревенской школе провели учения по разгону «массовых беспорядков».

В школу пришли силовики, старшеклассникам предложили переодеться в спортивную форму и нападать на служивых…. Получилось то, что получилось…

Мне не понятно, что это было на самом деле? Силовики потренировались, как разгонять «массовые беспорядки»? Или школьникам преподнесли урок, что на правоохранителей можно нападать? Если второе, то это больше похоже на урок АЕУ, а не на учения силовиков….

Источник: Ирек Муртазин

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