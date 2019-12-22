В космосе обнаружили чёрную дыру, дающую человеку бесконечное количество жизней

22.12.2019, 19:04, Разное

Зарубежные астрофизики обнаружили в космосе чёрную дыру, которая, по их словам, даёт попавшему в неё человеку бесконечное количество жизней, вместо того чтобы раздавить его силой гравитации. Покинуть эту область пространства-времени невозможно.
По мнению соавтора исследования Питера Хинца, попадание в обнаруженную чёрную дыру с такими особенностями приведёт к тому, что оказавшийся в ней человек забудет всё своё прошлое, а в будущем он получит тысячи тысяч вариантов развития жизненных событий. Но математик уточнил: это стало бы реальным, если бы уникальную область пространства-времени можно было покинуть. Тем не менее, по законам физики, за пределы чёрной дыры выйти невозможно.

Где именно находится в космосе чёрная дыра, помещающая человека вне времени, астрофизики не уточнили.



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