Мария Голубкина открыла кукольный театр «Teatrino»

Мария Голубкина пояснила подписчикам в микроблоге Instagram о том, что она открыла кукольный театр под названием «Teatrino». Первое представление запланировано на среду 25 декабря, а артистка обещает зрителям «настоящую феерию».

По словам Марии Голубкиной, ее театр «домашний», так как его размеры миниатюрные. Планируется, что представления будут камерными, а первый спектакль — «Ночь перед рождеством». Жанр, в котором будут принимать участие актеры и куклы, артистка охарактеризовала как «феерия». В спектакле соединены танцы, музыка и магические преобразования, над которым работали талантливые техники сцены и дизайнеры.

Мария Голубкина пообещала подписчикам, что сюжеты спектаклей будут носить зрелищный и фантастический характер. Жанр феерии начал развиваться в 1800 году и пользовался огромной популярностью во Франции. Он повлиял на становление музыкальной комедии и развитие такого направления как бурлеск.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На понятном языке, тыкскыть. ОК, ну вот сместили проклятого шоколадного барыгу, это большая радость, конечно. Но практически есть какие-то конкретные материальные проявления “хуже не будет”? Чисто по кошельку, без вот этих сложных рассуждений про какую-то “гиднисть”? Поднимите руку, дорогие противники гадких порохоботов: – кому из вас повысили пенсию? – кому повысили зарплату? (Лещенко, Найем, Богуцкая, […]