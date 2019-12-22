Мария Голубкина открыла кукольный театр «Teatrino»

Мария Голубкина пояснила подписчикам в микроблоге Instagram о том, что она открыла кукольный театр под названием «Teatrino». Первое представление запланировано на среду 25 декабря, а артистка обещает зрителям «настоящую феерию».
По словам Марии Голубкиной, ее театр «домашний», так как его размеры миниатюрные. Планируется, что представления будут камерными, а первый спектакль — «Ночь перед рождеством». Жанр, в котором будут принимать участие актеры и куклы, артистка охарактеризовала как «феерия». В спектакле соединены танцы, музыка и магические преобразования, над которым работали талантливые техники сцены и дизайнеры.
Мария Голубкина пообещала подписчикам, что сюжеты спектаклей будут носить зрелищный и фантастический характер. Жанр феерии начал развиваться в 1800 году и пользовался огромной популярностью во Франции. Он повлиял на становление музыкальной комедии и развитие такого направления как бурлеск.
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