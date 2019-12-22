Что вскрыла стрельба на Лубянке

Теракты все не прекращаются и не прекращаются.

Отличие нынешнего теракта в том, что ряд друзей были на месте событий, и я узнал о стрельбе на Лубянке из их сториз, прежде чем посмотрел новости.

Так вот, снятый видеоряд дает определенные представления о действиях силовых структур. Если коротко — действия были предельно дезорганизованы, в режиме «стадо баранов». Люди в месте стрельбы были предоставлены сами себе. И, конечно, там было сильно больше, чем один стрелок (ФСБ сначала говорила о трех, потом отъехала на версию «одного стрелка»).

С учетом того, что есть информация, что спецслужбы знали о готовящемся теракте в эти дни, а также их привычек устраивать дичайшее полицейско-фсбшное усиление в центре (а тут вообще все происходило рядом со зданием ФСБ), ну это прям как-то совсем уже.

И вообще, все двадцать лет путинского правления прошли под знаком того, что надо как-то ужаться и дать как можно более широкие полномочия властям и спецслужбам, «чтобы побороть терроризм».

Но у властей и спецслужб уже много лет как есть вообще все что только можно себе представить, а у россиян, наоборот, отняли все что можно под соусом борьбы с терроризмом — от выборов губернаторов до интернет-мессенджеров — однако теракты все не прекращаются и не прекращаются.

Что касается в целом путинской пресс-конференции: вот все пишут, что это противно смотреть, но для меня как раз это было очень полезно (хотя и изматывающе, и гад он, конечно, редкостный, эмоционально очень сложно это лицемерие и враньё терпеть) — там в течение всего эфира лояльные провластные журналисты жаловались Путину буквально на все аспекты жизни россиян, употребляя слова «отчаяние», «ад», «ветераны живут в трущобах как бомжи», «когда же мы, наконец, увидим рост благосостояния» и так далее.

Реально, если просто элементарно послушать все эти выступления, то складывается очевидная картина — после 20 лет правления Путина в стране треш и разруха, а он только и дело отбивается от в общем-то лояльных чуваков с вопросами обо всех этих адских проблемах.

Очень впечатляющая картина на самом деле, надо бы хорошую компиляцию сделать.

Прямо полная картина упадка и разрухи. И Путин даже отказался от вступительного слова — хвастаться нечем.

ВЛАДИМИР МИЛОВ

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