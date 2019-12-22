В Украине вынесли приговор «ополченочке» Дрюк, бежавшей от боевиков ДНР

Павлоградский суд вынес приговор бывшего боевика так называемой ДНР Светлане Дрюк по кличке «Ветерок», которая сбежала с оккупированного Донбасса благодаря спецоперации украинской контрразведки.

Приговор был вынесен 16 декабря. Дрюк признали виновной в совершении преступления по статье «создание террористической группы или террористической организации».

«Обвиняемая в период 2014 — 2018 годы принимала участие в деятельности террористической организации в качестве «заместителя начальника штаба 11 Дунайско — Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения т.н. ДНР», подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Дрюк была героиней многих пропагандистских сюжетов в СМИ боевиков.

«В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовали в ведении агрессивной войны против Украины, а также по поставкам боевой техники с территории РФ», — отметили в суде.

Дрюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР Светлана Дрюк «Ополченочка», которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.

Демонов, Каменев — это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют… Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках», — заявила «Ополченочка».

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