СКРЕПОПАНОРАМА: «НЕ ЖРАТЬ КАКУ!..»

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Последнее: Как опознать террориста? Леонид Млечин составляет портрет боевика. Растет количество терактов, совершенных одиночками, которые, кажется, появляются из ниоткуда. На самом деле они были всегда. Спецслужбы в тупике: как сегодня опознать террориста? Что характерно для человека, живущего рядом с нами, но способного в любой момент достать оружие и открыть огонь? Вот примерный портрет боевика, если проанализировать […]
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