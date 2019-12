МВД назначило проверку из-за привлечения школьников к учениям Росгвардии

Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку из-за «несогласованного привлечения» учеников местной школы к проведению учений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. При этом в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены девятиклассники.

«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка, — подчеркнули в ведомстве. — Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».

Ранее один из школьников на условиях анонимности рассказал, что ни родителей, ни самих учеников не предупредили об учениях, а также о том, в какой форме они будут проходить. «Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он „одолжил“ учеников», — рассказал он.

В школе подтвердили, что учения проводились, не уточнив подробностей.

Глава отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин рассказал, что девятиклассников попросили нападать на росгвардейцев, а те заламывали им руки.

