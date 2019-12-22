Мнение: Новая сказка // Виолетта Крымская

Еду в автобусе, ну что поделать, на такси нет денег. В салоне — полупустынно.

Сижу, никого не трогаю, от скуки копаюсь в телефоне.

Подбегает контролерша, годов этак 24-25, блондинка, с некоторой завистью отмечаю , что она весьма и весьма. Ну симпатична.

Ничего не предвещает бурных событий. Автобус не торопясь тащиться.

Остановка . Двери с шипением открываются. И …

Заходит ОН . Высокий красавец брюнет, одет элегантно, скромно, и что сразу бросается в глаза — за этой скромностью виден весьма неплохой достаток и воспитание. Этакий Мэл Гибсон и Антонио Бандерас в одном лице. как это чудо оказалось в автобусе?!

Но кондукшкрше пофиг она просто видит нового пассажира. Нужно обичеличить. Не подымая головы идет к нему. И тут ее взгляд фокусируется на его внешности, девушка застывает на месте и начинает лепетать что-то невразумительное.

Сразу видно — молодой человек ей не понравился. Он растаяла и потекла…

А она смотрит на нее….

Искра!

Нет, молния!

Он :

— Господи… Ленка… Леночка… Куда ты тогда так внезапно пропала? Что случилось? Я тогда тебя обидел, да? Обидел? Ты не представляешь, как я тогда тебя искал. Я перерыл весь Питер, и все безрезультатно. Я тогда чуть с ума не сошел!

На лице Леночки совершеннейшее недоумение, а в глазах — судорожные воспоминания и перелистывание небогатого «жизненного дневника». Сразу видно — воспоминания прошедшего ничем не помогают. «Ну не могла я так напиться , что б забыть такое!, Тфу такого!»

— Эээ простите!

Легкое. точнее суровое замешательство.

Но молодой человек не дает ей опомниться, заключает ее в нежнейшие oбъятия и … целует в щечку.! Леночка моментально «отключается», привстает на цыпочки и растворяется в волнах мечты…

Откладываю тефон, какой нафиг инет — Тут такое! Надо же… Романтик…Ве в миленил. Бабулька — соседка на соседнем сидении с Даже прослезилась. На ее лице нарисовано мысленное путешествие в далекую молодость. Две девчонки-тинэйджеры завистливо смотрят на Леночку. Мужики в тихом шоке.

Водитель, заметив в зеркало обзора салона столь неожиданное свидание, участливо-предупредительно замедляет ход. В салоне автобуса повисает благость.

Но — остановка, молодой человек с видимой неохотой отрывается от Леночкиных губ.

— Ну, мне пора… Ленк, ну ты позвони, а??? Очень тебя прошу. Хоть в этот-то раз. Сколько я тебя буду ждать и искать??? Позвонишь?? Ну — я пошел?? Можно??

Леночка в ответ ему послушно мотает головой.

Молодой человек идет к дверям. В глазах у Леночки опять появляется лихорадочный блеск перебирания старых связей и знакомств. Ее воспоминания мучительны и суетливы. Так и не вспомнив, она кричит ему вослед.

— А…. а….. а…….. А как вас хоть звать-то…. Я забы-ы-ы-ы-ла-а-а-а….. Ну, пожа-а-а-алуйста…

Молодой человек оборачивается, улыбается широченной улыбкой во все 32 великолепнейших жемчужных зуба.

— Меня Игорь зовут, А вас — Лена, я 5 минут назад имя на бейджике вашем, Леночка, прочел. Мы никогда не были раньше знакомы. Но вы позвоните, честно, позвоните, я буду очень ждать. Тем более, что моя визитка — у вас в правом кармане.

Молодой человек неспешно покидает автобус, в салоне которого повисла мертвая тишина. Немногочисленные пассажиры ошалевают, потом в салоне раздается их истерический смех. Мое состояние близко к инфаркту. Леночка сначала белеет, потом краснеет, потом с криком бежит к дверям.

— Игорь, Игорь, а за проезд заплатить???

Смех в салоне после этой фразы становится просто гомерическим. Но — поздно. Автобус проехал уже не менее 100 метров. Леночка уныло бредет на свое место.

Водитель автобуса в трансе не меньше Леночки.

Но тут она совершенно машинально сует руку в правый карман и достает кусочек картона.

— Ой, визитка… Ой… И правда — Игорь. Ой… Председатель совета директоров, ой…И — домашний, ой — и рабочий и сотовый!!! Вася, Вася, развернись… Ну, Васенька… Ну, — пожалуйста…

Автобус послушно разворачивается прямо посреди широченнейшего проспекта, направляясь в противоположную сторону, и, проезжая 100 метров, останавливается. Леночка пулей вылетает из салона, перебегает пустынный проспект и скрывается меж домов. Пассажиры смотрят друг на друга ошалело и безмолвно, как в финале гоголевского «Ревизора».

А я вот так до сих пор и не поняла. Что это было???

Новая форма бесплатного проезда или я увидел новую сказку под названием «Золушка- Синдерелла»?

Источник: Конт

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