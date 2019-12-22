Мнение: В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!

Под конец года в госкорпорации «Росатом» неожиданно заявили, что стране необходима ещё одна суперверфь для строительства крупнотоннажных судов подобная той, что строится сейчас на Дальнем Востоке. Похоже, Россию ждёт настоящий бум судостроения, но для чего же нам вдруг потребовалось так много новых кораблей? Расскажем в сегодняшнем выпуске.

Даёшь верфь!

В «Росатоме» заявили, что стране необходима новая суперверфь, так как имеющаяся верфь «Звезда» на Дальнем Востоке не успевает одновременно строиться и строить корабли. Если в ближайшее время у нас не появится такого предприятия, то мы будем вынуждены отдавать заказы на строительство крупнотоннажных судов за рубеж.

Такое заявление, похоже, застало врасплох Минпромторг, где ответили, что пока не понимают, кто будет покупать продукцию новой верфи, а значит и целесообразность её возведения. Между тем, по всей видимости, главным покупателем будет сам «Росатом», который на днях обозначил весьма амбициозные планы на 2020 год. О них после сводки позитивных новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» стартовала с космодрома Куру и вывела на орбиту 5 космических аппаратов.

Единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке и символически зажгла новогоднюю ёлку.

В Самаре открыто производство шестерней для двигателей за 2,5 млрд руб.

Модернизация и расширение производства завершено на Таганрогском заводе гидроакустического оборудования «Прибой», на Челябинском цинковом заводе, на бумажном комбинате в Ленинградской области, на заводе «Экоойл» в Тамбовской области, на Тюменском ремонтно-механическом заводе, на льнозаводе в Удмуртии, на птицефабрике в Калужской области.

В Саратовской области открыт новый элеватор.

В Челябинской – крупный тепличный комплекс за 7,5 млрд руб.

В Калужской – грибной комплекс за 3,5 млрд руб.

В Воронежской – молочный завод за 2,5 млрд руб.

В Республике Алтай ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции за 5,5 млрд руб.

Кстати…

Наш контроль

Иногда в комментариях вы спрашиваете, что происходит с теми заводами, об открытии которых мы рассказываем. Поэтому мы решили иногда проводить выборочную проверку предприятий из наших новостей. Сегодня рассмотрим завод «Транснефть нефтяные насосы», который открывался с участием первых лиц в Челябинске ещё в 2016 году. Здесь планировалось развернуть производство импортозамещающих нефтяных насосов. Как нам удалось выяснить, завод успешно функционирует и за прошлый год смог увеличить чистую прибыль в 10 раз до 223 млн руб. Есть открытые вакансии для технических специалистов. Организация дважды становилась обладателем премии «Приоритет» как лучшее машиностроительное предприятие страны. А на этой неделе представила новую модель многоступенчатого секционного насоса, способного конкурировать с лучшими иностранными образцами.

Из минусов отметим информационную закрытость предприятия – за 3 года работы у него так и не появилось страниц в соцсетях, нет качественных фото- и видеоматериалов, пресс-служба крайне скупа на новости. Впрочем, это характерно для многих российских предприятий.

Но вернёмся к кораблям.

Подвинуть Maersk

Как мы уже рассказывали именно «Росатом» теперь отвечает за развитие Северного морского пути и перед ним стоит непростая задача – довести грузопоток до 80 млн тонн в год уже к 2024 году. Для сравнения в текущем году этот показатель составит около 30 млн тонн, в прошлом году достиг 17 млн тонн, то есть рост очевиден. Но всё же поставлена очень высокая планка. В «Росатоме» понимают, что достичь такого грузооборота только за счёт вывоза продукции собственных предприятий быстро не удастся. И потому решили развивать транзитный потенциал Севморпути. Для этого уже в следующем году корпорация создаст собственную транспортную морскую компанию, которая попробует оттянуть на наш Север часть грузов с южных путей.

В предприятие планируется вложить около 450 млрд рублей, большая часть из которых пойдёт на строительство современных грузовых судов, остальное — в модернизацию портовой инфраструктуры, ремонт флота и плавдоки. Вот вам и ответ на вопрос Минпромторга зачем стране ещё одна верфь и кто будет покупать её продукцию. Если расчёты «Росатома» оправдаются, то новая компания по грузообороту догонит мирового лидера датскую Maersk, которая в 2018 году перевезла 43 млн тонн контейнерных грузов.

Конечно, есть на выбранном нами пути и серьёзные препятствия.

Будем строить!

Несмотря на то, что доставка через Севморпуть занимает меньше времени, чем через Суэцкий канал, часть экономии съедается необходимостью нанимать ледоколы для прохода через льды. Но гораздо труднее переломить стереотип об опасности такого путешествия, хотя на практике за последние 10 лет на Севморпути не были ни одного серьёзного аварийного инцидента. Да и пираты в Арктике не приживаются.

Впрочем, ключевой задачей остаётся именно строительство собственного ледостойкого транспортного флота, поэтому вторую суперверфь, действительно, нужно строить и как можно скорее. Так или иначе, мы видим, что все новые проекты сдвигаются в Арктику, и именно там вскоре будет кипеть настоящая жизнь. Проследим за темой в следующе году.

Ответы автора

«В каждом выпуске мы рассказываем про новые стройки и очень часто зрители в комментариях нас спрашивают: «Почему в их городах ничего не строится, а всё только разрушается?» Как правило, это малые города, в которых действительно есть свои проблемы. Отвечаем. У нас в стране на федеральном уровне реализуется множество программ поддержки малых городов, по которым на конкурсной основе города могут получить серьёзные средства на реализацию тех или иных проектов. Просто, чтобы получить эти средства власти вашего города должны оторвать пятую точку от кресла, грамотно составить заявку, защитить её, выиграть конкурс. А чтобы она оторвала это место от кресла, вы, как гражданское общество, должны постоянно требовать от неё улучшения вашей жизни там, где это возможно.

Мне прислали замечательный пример участия в таком конкурсе маленького городка Верхняя Тура на Урале. В этом году им построили замечательную современную набережную. И жители города вместе с местной властью сами разрабатывали проект, приносили свои эскизы, пожелания, обсуждали всё это, потом создали общественный совет, который контролировал ход стройки, чтобы там ничего не украли, и чтобы всё было построено качественно. В итоге, город получил замечательную набережную, которая радует и детей, и взрослых.

Мы должны понять, что сами отвечаем за многое, сами во многом отвечаем за то, какой жизнью живём, какая у нас страна и какое у нас будущее. В октябре зрители нашей программы поддержали проект издания книги о детях-героях и в короткое время собрали почти 1 млн рублей. Я с удовольствием сообщаю, что книга готова, её качество превзошло все наши ожидания и теперь значительная часть тиража бесплатно отправляется в школьные библиотеки по всей стране.

Вместе – мы сила. Просто пришло время снова это вспомнить».

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Источник: Конт

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