Пушков назвал американские СМИ «чемпионами по ерунде»

Российский сенатор оценил публикации в американских СМИ, которые нашли пророссийскую пропаганду в видео с идеями для украшения дома.

«Еще какая-то ерунда в американских СМИ… Как будто ее не хватает. Чемпионы по ерунде», – написал Пушков в своем Twitter.

Так он прокомментировал публикацию MSNBC, где пятиминутные ролики российских компаний о том, как украсить дом своими руками, названы «пророссийской пропагандой».

Some more nonsense from US mainstream media…as if there is a lack of it. Champions of nonsense. https://t.co/9BsaUncVBO

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2019

