Пушков назвал американские СМИ «чемпионами по ерунде»

Российский сенатор оценил публикации в американских СМИ, которые нашли пророссийскую пропаганду в видео с идеями для украшения дома.
«Еще какая-то ерунда в американских СМИ… Как будто ее не хватает. Чемпионы по ерунде», – написал Пушков в своем Twitter.
Так он прокомментировал публикацию MSNBC, где пятиминутные ролики российских компаний о том, как украсить дом своими руками, названы «пророссийской пропагандой».
Some more nonsense from US mainstream media…as if there is a lack of it. Champions of nonsense. https://t.co/9BsaUncVBO
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2019
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Последнее: 21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента. В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель. EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — […]
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