Мнение: Печорин сверху

Постоянно читаю в ленте размышления о том, почему Печорин из сериала хочет равных отношений, но доминирует.

Самая глупая версия — это то, что женщины не дают ему равенства, потому что хотят быть то сверху, то снизу.

Не дают Бедняше быть с ними на равных.

Вот Белла, например, или Настя. Да и Рапунцель та же когда-то. То сверху пыталась смотреть, то сразу же встала снизу, а надо было встать с ним на равных.

То есть отдельным неумным читателям, даже комментаторам некоторым, мерещится, что можно вот так вот взять и встать на равных.

Вот Золушка подходит и встает на равных. И Алиса сразу на равных встала. Вот они нравятся Печорину, но у них — другие парни.

А Белла и Настя — две дуры, которые, перестав вставать сверху, сразу встали снизу. А могли бы встать на равных и все.

Вот это вот «встать» — это 100% рапанья идея

Встал такой и стоишь, не обращая внимание на реальное положение вещей.

Мир пусть подстроится под твою корону.

А на самом деле все заходящие сверху девушки в какой-то момент рефлексируют СЗ Печорина и свою СЗ для него и понимают, что они снизу.

В этот момент они начинают вести себя более адекватно.

Потом опять забывают, пытаются сверху забраться или на равных к нему обращаться, получают пику и снова встают снизу.

Вы не можете встать на равных с тем, чья СЗ намного больше вашей.

Позиция в поле должна быть адекватной вашей значимости, если хотите продолжать общение. И если вы будете общаться в границах, позиция может стать выше, ваша СЗ вырастет, ваша территория увеличится.

Откуда вообще идея, что Белла могла бы начать разговаривать с Печориным на равных, если он ее вообще подпускать близко не хотел?

Она могла только снизу к нему приблизилась. Золушка выбрала бы отстать, но белладонны часто думают, что они легко вернут себе позиию.

Вспомните, когда Белла и Печорин были на равных?

Пересмотрите серии с ними, если этот вопрос действительно волнует.

Вот здесь Печорин, на вершине вулкана Этно в Сицилии, хоть и обижен на Беллу за ее выкрутасы во время их свадебного путешествия, но они — на равных. Она перстала заходить сверху и пытаться доминировать, отрефлексировала его СЗ, но и ее СЗ велика, он так же как она хочет быть вместе. Он хотел бы нормальных отношений. В равновесии и балансе, со взаимным уважением.

А вот здесь она по факту была на равных, но заходила сверху, считала себя хозяйкой его, в то же самое свадебное путешествие, немного раньше:

А вот Белла, появившись в доме Печорина через несколько лет после развода, пытается говорить с ним сверху и класть ноги на стол, хотя по факту находится снизу: он не хочет ее знать, а она хочет с ним помириться:

Ну и посылает ее Печорин, конечно.

А вот здесь, в Венеции, она заходит снизу, правда кривляется все время, но она и есть снизу, поскольку уговорила его ехать с ней на любых его условиях, а его условием было, что она к нему не пристает. Она нарушает это условие и пристает все время, дразнит его.

И вот они все-таки помирились в Венеции и здесь Печорин с ней опять на равных, ну почти, пока еще немного сверху.

Народ, понятно, когда они на равных, а когда нет?

Нельзя встать на равных, если вы не на равных.

И требовать признать в вас равного нельзя. Равны вы в поле отношений, когда заинтересованность друг в друге равная.

То, что Печорин не хотел играть с Беллой в садомазо-игры, помирившись опять в прошлый НГ, не значит, что он был с ней на равных, не был. Он вообще с ней мириться больше не хотел. Она уговорила его на условиях своего полного подчинения. На условиях, что она довольствуется малым и признает в нем главного.

Поднять свою СЗ, находясь в нижней роли, можно. Если вы держитесь в границах (по-настоящему в границах) и вы полезны, ваша СЗ будет расти, и вскоре вы можете стать на равных с человеком и даже больше того, получить влияние больше, чем он влияет на вас. Это возможно.

Все решают только границы и ваша способность действовать в них.

Другой вопрос, что если ваша СЗ совсем мала, вам очень сложно приносить пользу и оставаться рядом в границах, вы все время чувствуете себя ненужным. Но бывают разные ситуации и их отличие я потом опишу.

Хуже всего, когда находясь по факту снизу, вы заходите сверху или пытаетесь встать на равных, в этом случае ваша СЗ стремительно падает, особенно в первом случае быстро.

Поэтому те люди, которые пишут, что Белла должна была обращаться к Печорину на равных, даже близко не подошли к теме границ.

Если бы Белла вела себя на равных с Печориным, она бы все время вылезала бы из границ.

Вот Алиса с ним на равных пока, она, теоретически, даже превосходство в поле может захватить, если вырастит свою СЗ для него больше.

Печорины устроены так, что в минусе дисбланса не оказываются, разве что совсем небольшом и недолго. Но теоретически всякое можно представить.

Посмотрим, что будет дальше.

С Золушкой он тоже на равных, она интересует его не меньше, чем он ее, хотя их отношения скорее дружеские. Но и с Алисой пока приятельские.

Если же рассматривать романтическую область, у Золушки есть небольшое превосходство, поскольку Печорин предлагал ей сближение, а она отказывала ему. Он действовал в гендерных рамках и особо вниз не уходил, но все-таки небольшое превосходство у Золушки есть, поэтому еще Печорин согласился воплотить ее план. Мнение Золушки о нем цепляет его и волнует.

Белле пока не удалось сравнять с ним позиции, немного поднялась после Сингапура, но не совсем. Правильно заметили некоторые, что получив букет невесты, она стала давить на него своим желанием выйти замуж, прямо на свадьбе.

Белла хотела побыстрей формально сравнять позиции, стать не просто его девушкой и тем более не «рабыней», а женой. Но когда вы пытаетесь формально стать равным тому, с кем в поле пока не равны, вы всегда теряете позицию. Надо действовать строго в границах или выходить из игры, если позиция слишком невыгодна для вас, если вы никак не можете принять ее. К нетерпеливости Беллы добавилась история с Казановой, которая вернула Печорину память обо всех косяках Беллы, и он расстался с ней. Можно предположить, что она не смогла вести себя при конфликте по поводу Казановы в границах.

И Печорин признал эти отношения невозможными для реабилитации. Хотя продолжает Беллу отчасти любить и рана на его сердце остается, но на равных к ней относиться не может и доминировать уже не хочет с ней, надоело ему.

Кто тему с доминированием Печорина хорошо понял и пояснит?

Только не возвращайтесь к своим старым мыслям, я сейчас только что все попыталась объяснить. Если ничего не прояснилась, лучше не повторяйте то, что сто раз уже обсуждали. Пока ничего умного на эту тему никто не написал.

Не нужно писать, что он делает это ради девушек. Нет, не ради девушек. А потому, что только так можно общаться при неравных позициях, на равных нельзя. Когда плюсующие мужчины пытаются общаться на равных с минусующей женщиной, они приходят в тоску и уныние. Когда плюсующая женщина видит заходы мужчины-минуса сверху, она приходит в бешенство. То же самое иногда бывает, когда по факту вы минус, но не рефлексируете и считаете себя плюсом в дисбалансе, то есть более независимым, а второго — более зависимым и любящим вас. В этом случае вас тоже могут бесить его заходы сверху и даже обращение на равных. До первой пики, которая позволит вам отрефлексировать СЗ. Здесь вы сразу схватитесь за голову и поймете, как были не правы.

Давайте обсудим эту тему, она сама важная для понимания границ в отношениях. Немного ниже, немного выше, все почти оказываются в отношениях в разных позициях и очень важно честно рефлексировать это и действовать в этих рамках.

Понимаете ли вы, например, почему при позиции Беллы снизу, в границах, она не бесила Печорина и СЗ ее понемногу росла? Хоть и недостаточно, поскольку кристаллизованная СЗ растет очень сложно. Но все-таки росла, пока Белла его не бесила.

А Печорин ее иногда немного бесил, когда у нее отрастала корона. Почему бесил, понимаете? А когда переставал бесить?

Настя чувствует себя сверху, и только во время транса с удовольствием играет нижнюю роль. Выходя из транса, опять говорит сверху.

Помните, как она во Владимире говорила с КСЖ, когда была до смерти в него влюблена и, по факту, очень снизу, а в своем воображении все равно сверху? Давала советы, жалела его, журила. Пожурила бы лучше себя.

Источник: Эволюция

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