Польша обвинила Россию в искажении истории Второй мировой

МИД Польши обвинил российские власти в искажении событий Второй мировой войны после высказывания президента России Владимира Путина о начале войны.

Слова Путина, по мнению польского МИДа, «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран. Ведомство сравнило слова российского лидера с «пропагандистскими посланиями времен сталинского тоталитаризма».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в подрыве отношений виновата Польша: из-за сносов памятников советской эпохи и подобных высказываний.

Накануне Путин заявил, что СССР был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. Путин также отметил, что «Польша приняла участие в разделе Чехословакии». Он также рассказал о планах к 75-летию окончания Второй мировой написать статью о предпосылках к этой войне и о советской политике в предвоенной Европе.

В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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