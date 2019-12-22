Польша обвинила Россию в искажении истории Второй мировой

МИД Польши обвинил российские власти в искажении событий Второй мировой войны после высказывания президента России Владимира Путина о начале войны.
Слова Путина, по мнению польского МИДа, «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран. Ведомство сравнило слова российского лидера с «пропагандистскими посланиями времен сталинского тоталитаризма».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в подрыве отношений виновата Польша: из-за сносов памятников советской эпохи и подобных высказываний.
Накануне Путин заявил, что СССР был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. Путин также отметил, что «Польша приняла участие в разделе Чехословакии». Он также рассказал о планах к 75-летию окончания Второй мировой написать статью о предпосылках к этой войне и о советской политике в предвоенной Европе.
В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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