Врачи назвали продукты, снижающие воспаление поджелудочной железы

22.12.2019, 18:30, Разное

Острый панкреатит может привести к нарушению функции других органов, а именно почек и легких. Врачи назвали продукты, снижающие воспаление поджелудочной железы, так как при диагнозе это самый частый симптом.
Поджелудочная железа активно участвует в пищеварительном процессе, а также вырабатывает инсулин. Из-за неправильного питания, злоупотребления алкоголем, жирной и острой пищей развивается острый панкреатит. Кроме этого, эта болезнь может возникнуть как побочный эффект после приема некоторых лекарственных препаратов.

Врачи рассказали о продуктах, которые способны снизить уровень воспаления. Благоприятно сказывается на поджелудочной железе свекольный и морковный сок. Также хороший результат показали травяные настои, которые имеют антиоксидантные свойства, и артишоки, так как они облегчают работу железы и желчного пузыря. При остром панкреатите медики рекомендуют включить в рацион гречневую кашу, авокадо и льняное масло. Перед тем, как соблюдать данные советы, необходимо проконсультироваться с врачом, так как могут быть различные противопоказания в каждом конкретном случае.



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