Украинцы стали реже разводиться – Минюст

В 2019 году в Украине, по сравнению с прошлым годом, сократилось количество разводов, информирует пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.
Согласно данным Минюста, в этом году украинцы в шесть раз чаще женились, чем разводились. Так, в 2019 году в Украине зарегистрировали более 227 тыс. браков, расторгнуто – около 37 тыс.
#ПідсумкиМЮ2019В 2019 році українці в шість разів більше одружувались, ніж розлучались.
Posted by Міністерство юстиції України on Laupäev, 21. detsember 2019
В 2018 году Минюст зарегистрировал почти 54 тыс. разводов. В ведмстве отмечали, что в 2014 году украинцы разводились 38 377 раз, в 2015-м – 34 230 раз, а в 2016-м – 35 463 раза.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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