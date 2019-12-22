Умер актер Тони Бриттон

22.12.2019, 18:30, Новости дня

Британский актер и режиссер Тони Бриттон умер на 96-м году жизни, сообщила его дочь Ферн Бриттон.

«Наш отец, Тони Бриттон, умер сегодня рано утром. Великий актер и режиссер», – передает ее слова RT.

Он известен по ролям в фильмах «Операция Амстердам», «Воскресенье, проклятое воскресенье», «День Шакала».



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