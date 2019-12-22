Умер актер Тони Бриттон

Британский актер и режиссер Тони Бриттон умер на 96-м году жизни, сообщила его дочь Ферн Бриттон.
«Наш отец, Тони Бриттон, умер сегодня рано утром. Великий актер и режиссер», – передает ее слова RT.
Он известен по ролям в фильмах «Операция Амстердам», «Воскресенье, проклятое воскресенье», «День Шакала».
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Последнее: 21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента. В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель. EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — […]
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