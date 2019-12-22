День святой Анны: Основные традиции и запреты праздника

22 декабря православная церковь отмечает День святой Анны. Эксперты назвали основные традиции и запреты праздника.

Святая Анна и ее муж Иоаким жили вместе на протяжении многих лет, но у них не было детей. Супруги помогали нуждающимся, много молились о том, чтобы стать родителями. Однажды Анне явился Архангел Гавриил, который сообщил: их молитвы были услышаны и у них появится дочь, которая, станет матерью Спасителя мира. Праздник Святой Анны связан именно с непорочным зачатием Богородицы Девы Марии.

По преданиям, святая Анна защищает всех женщин и младенцев. В этот праздник молятся об излечении от бесплодия, о здоровье детей, а также о легких родах. 22 декабря женщинам лучше остаться дома, но не рекомендуется заниматься такими делами: стирка, шитье, вязание, уборка. Важно также соблюдать рождественский пост.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента. В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель. EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — […]