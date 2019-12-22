Диетолог рассказала, почему бросившие курить люди набирают вес

Диетолог Марина Макиша рассказала, почему люди, которые бросили курить, быстро набирают лишний вес. По словам врача, с такой проблемой могут столкнуться пациенты, которые не могут самостоятельно справиться с «синдромом отмены», возникающем при отказе от вредной привычки.

При этом синдроме человек начинает компенсировать ту нехватку возбуждения, которая возникала в мозге от воздействия никотина. Зачастую пациенты, бросившие курить, «заедают» стресс сладостями или жирной пищей. В результате происходит набор веса. Кроме этого, организм испытывает негативные эмоции, так как отказ от никотина провоцирует своеобразную «ломку».

Марина Макиша отметила, что бывший курильщик, который будет придерживаться правильной диеты, не наберет лишний вес. «Синдром отмены» обычно проходит у пациентов за две-три недели. Именно в этот период нужно пристально следить за своим питанием. Должен быть полноценный завтрак, обед и ужин, а вредные перекусы следует исключить. Кроме этого, предпочтение следует отдавать овощам и фруктам. Следует помнить, что диету при отказе от курения должен назначить специалист, поэтому консультация с врачом обязательна.

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