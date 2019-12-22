Первая ведущая «Голубого огонька» Эльмира Уразбаева: «Я тоже была супругой Гафта»

Первая ведущая «Голубого огонька» посетила студию телешоу «Привет, Андрей». Эльмира Уразбаева пояснила ведущему, что в свое время была супругой Валентина Гафта.

До недавнего времени общественность считала, что артист состоял в браке 3 раза. Его первой женой стала модель Елена Извергина, а второй — звезда балета Инна Елисеева. С 1996 года Гафт проживает с третьей супругой Ольгой Остроумовой. Вот только популярная певица 60-х годов отметила: она тоже была замужем за режиссёром. Эльмира Уразбаева продемонстрировала зрителям фотографии со знаменитостью и заявила, что не хочет превращать эту историю в главное событие.

Первая ведущая «Голубого огонька» не стала говорить, почему развелась с актером. Одна из бывших партнерш Гафта высказала сомнение по поводу того, что союз был зарегистрирован. Как считает Светлана Резанова, артист бросил Уразбаеву в день церемонии. Исполнительница уехала из России, когда ее дочь вышла замуж за гражданина США.

На данный момент Валентин Иосифович восстанавливается после инсульта. Проблемы со здоровьем начались в 2002 году, после смерти единственной дочери режиссёра.

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