Родители молодого бойфренда Мадонны рассказали о своем отношении к их роману

Родители Ахламалика и сами моложе Мадонны — Лори сейчас 55 лет, Дрю — 59. Однако никакой проблемы из-за разницы в возрасте они не видят. Главное для них другое — во время знакомства звездная избранница сына пообещала заботиться об Ахламалике.
Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться, — приводит слова Лори и Дрю издание Mirror.
Мадонна и Ахламалик Уилльямс
Лори и Дрю сообщили, что к их сыну певица относится предельно серьезно и даже планирует с Ахламаликом свое будущее — сразу, как закончится тур Madame X. Родители 26-летнего танцора не исключают, что роман, который, по их прикидкам, длится уже год, может закончиться свадьбой.
Ахламалик Уилльямс с родителями
А вот друзья певицы настроены скептически. Ведь 26-летний Ахламалик Уилльямс — не первый бойфренд, с которым у Мадонны значительная разница в возрасте. Она три года встречалась с французским танцовщиком Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого — с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше на 29.
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