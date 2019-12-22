Родители молодого бойфренда Мадонны рассказали о своем отношении к их роману

Родители Ахламалика и сами моложе Мадонны — Лори сейчас 55 лет, Дрю — 59. Однако никакой проблемы из-за разницы в возрасте они не видят. Главное для них другое — во время знакомства звездная избранница сына пообещала заботиться об Ахламалике.

Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться, — приводит слова Лори и Дрю издание Mirror.

Мадонна и Ахламалик Уилльямс

Лори и Дрю сообщили, что к их сыну певица относится предельно серьезно и даже планирует с Ахламаликом свое будущее — сразу, как закончится тур Madame X. Родители 26-летнего танцора не исключают, что роман, который, по их прикидкам, длится уже год, может закончиться свадьбой.

Ахламалик Уилльямс с родителями

А вот друзья певицы настроены скептически. Ведь 26-летний Ахламалик Уилльямс — не первый бойфренд, с которым у Мадонны значительная разница в возрасте. Она три года встречалась с французским танцовщиком Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого — с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше на 29.

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