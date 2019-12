Boeing впервые запустила космический корабль к МКС, но не на ту орбиту. Starliner вернулся на Землю

20 декабря NASA и Boeing запустили на Международную космическую станцию корабль Starliner, ракета-носитель вывела непилотируемый корабль в космос, но он не достиг запланированной орбиты и состыковка с МКС не произошла, сообщает пресс-служба NASA.

После того, как Starliner отделился от ракеты-носителя, на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, из-за чего он вышел на нештатную более низкую орбиту для состыковки с МКС, отмечает Space.com.

Глава NASA Джим Брайденстайн 21 декабря проинформировал в Twitter, что корабль израсходовал слишком много топлива и будет возвращен на Землю.

Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control. This precluded @Space_Station rendezvous.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 20, 2019

22 декабря в 14.57 по киевскому времени Starliner успешно приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщила пресс-служба NASA в Twitter.

At 7:58am ET, #Starliner safely touched down on target at @WSMissileRange in New Mexico. Join us at 10am ET for a post-landing news conference with Administrator @JimBridenstine, @BoeingSpace and @Commercial_Crew: https://t.co/mzKW5uV4hS

: @nasahqphoto pic.twitter.com/dDi5H5YJJS

— NASA (@NASA) December 22, 2019

Первый полет Starliner проходил без экипажа, корабль вез на МКС 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа станции, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента. В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель. EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — […]