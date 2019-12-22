Экономика: Санкции оставили «Северный поток -2» наедине с «Фортуной»

После того, как Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока–2», РФ вынуждена искать новых подрядчиков для окончания строительства газопровода. По мнению российских и западных аналитиков, у Москвы есть несколько способов решения проблемы. Но каждый из них имеет как свои плюсы, так и недостатки. О каких именно вариантах идет речь?

Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» будет реализован несмотря на санкционные угрозы со стороны США. Об этом в воскресенье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, решение Вашингтона о новых санкциях – это «очень трудно понимаемая ситуация». «Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», – добавил Лавров.

«Ему (проекту) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых – есть интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось», – сказал министр.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» («СП-2») и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «СП-2», объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

По мнению американского агентства S&P Global Platts Analytics, такая ситуация вынуждает Россию искать новых подрядчиков для продолжения работ. S&P считает наиболее вероятным претендентом трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО «МРТС»), которая находится в немецком порту Мукран в 60 морских милях от датского участка трубопровода.

Но для этого есть техническое препятствие – по требованию Копенгагена подобные суда должны обладать системой динамического позиционирования, которая позволяет автоматически удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. «Фортуна» же этим требованиям не отвечает, являясь якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования.

Вторым претендентом на завершение работ может стать трубоукладочное судно «Академик Черский», находящееся в управлении ООО «Газпром флот» и оснащенное системной динамического позиционирования. Но сейчас судно находится в порту Находки и сможет прибыть к месту проведения работу лишь через два месяца.

Напомним, ранее компания «Nord Stream 2» обещала завершить строительство газопровода в 2020 году. А вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что газопровод запустят в середине следующего года. Однако теперь сроки завершения строительства и введения в эксплуатацию «СП-2» могут сместиться на конец 2020 года, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сейчас у РФ есть три плана, в соответствии с которыми можно продолжать работу над «СП-2».

«План А» – это попытка пролоббировать отсрочку введения санкций против «СП-2» на 30 дней, что допустимо американским законом. Allseas начала изучение этого вопроса, хотя ее суда уже покинули точку строительства», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что в ближайшую неделю все заинтересованные игроки попытаются выяснить детали санкций у Минфина США, опираясь на опыт компании ExxonMobil и покупателей иранской нефти, которые уже получали аналогичные отсрочки для выполнения своих контрактов.

«Но в таком случае американцы начнут требовать от РФ и Германии уступок во всем, начиная от Сирии и заканчивая Донбассом. Потому надо посчитать, что для нас менее болезненно: отказ от сотрудничества с Allseas, или выполнение других требований американцев?», – отметил Юшков.

«План Б» – это использование собственных трубоукладчиков типа «Фортуны», «Академика Черского» и некоторых других. Правда, у «Фортуны» есть технические ограничения, а «Черский» с октября стоит без дела в порту Находки. Но тогда санкции против «СП-2» распространятся и на «Газпром», что чревато выдавливанием нашей компании с европейского газового рынка», – отметил собеседник.

«План В» – обратиться за помощью к Китаю. «Главный плюс этого варианта заключается в том, что Пекин традиционно игнорирует американские санкции. Самый яркий пример – это прокладка китайским судном энергомоста из Кубани в Крым. Что касается минусов – это и дальнее расположение китайских судов, и дополнительные расходы на оплату их работы», – добавил эксперт.

Если же РФ не удастся реализовать «план А» – то есть достройку «СП-2» силами Allseas в течение 30 дней – сроки введения в эксплуатацию нового «Северного потока» сдвинутся на конец 2020 года, полагает Юшков.

Схожего мнения придерживается директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам,

строительство газопровода, которое выполнено на 90%, в любом случае будет доведено до конца. Вопрос лишь в сроках реализации проекта.

«Самый простой вариант – достроить «СП-2» своими силами. Для этого можно заменить оборудование на «Фортуне», чтобы трубоукладчик полностью соответствовал требованиям для работы в территориальных водах Дании. Или же пригнать «Академика Черского» из Находки. Это вопрос времени», – сказал Правосудов газете ВЗГЛЯД.

При этом, по словам эксперта, возможное расширение санкций против «Газпрома» не скажется на окончательной реализации «СП-2». «Да, вероятность введения санкций против «Газпрома» есть, но они скорее всего коснутся следующих проектов. Например, если компания соберется строить аналогичные подводные газопроводы или «Северный поток – 3», – отметил Правосудов.

Но в любом случае нашим компаниям надо понимать, что «санкционная веревка будет затягиваться все туже и туже», считает Юшков. «И не только «Газпрому», но и другим компаниям давно пора принимать соответствующие меры защиты. Например, отказываться от операций через доллар, потому что они становится слишком рискованными, и перейти хотя бы на евро», – заключил Юшков.

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