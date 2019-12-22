Из колодца в Новой Москве достали тела дорожных работников

В одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену.
Тела мужчины и женщины уже извлекли на поверхность, на месте работают правоохранители, информирует РЕН-ТВ.
Погибшими оказались уборщики дорожной службы, которые приехали в Москву на заработки из регионов несколько месяцев назад. По данным телеканала, на их телах обнаружили травмы.
Работники, как утверждается, не сдали утром смену. Предполагается, что их могли избить или сбить автомобилем, а тела сбросили в колодец, чтобы скрыть преступление. Также есть сведения о следах крови на дорожном отбойнике.
Точную причину установит экспертиза.
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