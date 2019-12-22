В США на домашней вечеринке произошла стрельба. 13 человек ранены

В США 22 декабря на домашней вечеринке произошла стрельба. 13 человек ранены. Об этом сообщает CNN.

Четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии, включая 16-летнего подростка. Еще двое раненых в стабильном состоянии. Возраст раненых от 16 до 48 лет.

В полиции отметили, что стрельба началась из-за спора. Пострадавшие получили ранения в результате беспорядочной стрельбы и, вероятно, случайно.

Полиция задержала двух человек, у одного из которых нашли оружие и патроны.

Вечеринка была в память об убитом в апреле человеке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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