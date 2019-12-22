Преподаватель Олег Капустин о Лободе: «Ей хотелось спать и гулять»

Преподаватель Светланы Лободы в Киевском вузе побывал в студии программы «Сегодня вечером». Олег Капустин рассказал, что во время учебы певица хотела «спать и гулять».
В учебном заведении знаменитость была студенткой отделения вокала. Многие называют Лободу большой труженицей, да и она сама часто говорит, что много времени посвящает музыкальной карьере. Этот образ артистки немного не вяжется с тем, что о ней пояснил преподаватель. «Ей хотелось спать и гулять», — отметил Олег Капустин. Он поделился историей, как однажды ждал будущую звезду сцены вместе с другими студентами на семестровой работе, на которую она опоздала по непонятной причине.
Как сказал педагог, когда пришло время сдавать дипломную, Лобода явилась к нему и уговорила опять быть ее режиссёром. По словам Капустина, из этого получилась интересная работа. Сейчас у него нет к исполнительнице никаких претензий. «Она поспала свое. Хватит», — подытожил гость телешоу.
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