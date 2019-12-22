Наука: Как правильно лениться?

22.12.2019, 18:01, Разное

Того, кто стремится во что бы то ни стало успеть сделать все и сразу, ждут хроническая усталость и эмоциональное выгорание. Поэтому надо уметь вовремя остановиться.


С ленью по жизни
Психологи не клеймят лентяев позором. По их мнению, лень защищает человека от слишком сильного напряжения, от истощения душевных и физических сил, и даже от суеты. Западные психологи вообще считают, что если человек называет себя лентяем, это не приступ самокритики, а крик о помощи, ведь ему просто необходим отпуск.

Часто нежелание вообще что-то делать говорит о физической и умственной перегрузке, есть специальный термин для этого состояния: «охранительное торможение». Имеется в виду, что при интенсивной работе организм попросту откажется подчиняться воле, таким образом предупреждая, что еще немного — и он сломается.

Работая, через каждые 2-3 часа надо немного отдыхать — если продолжить работать, то начинается перерасход энергии, а все человеческие ресурсы начинают расходоваться по «повышенному тарифу». Поэтому необходимо делать перерыв в работе хотя бы на 15 минут. Но это должен быть действительно отдых, а не смена деятельности.

Интересно, что если какое-то время вообще ничего не делать, то это тоже окажется не по нраву организму, и вам захочется поработать.
Руководство по лени
С детства обычно внушают, что лениться плохо, что надо быть трудолюбивым, но, как мы уже выяснили, у лени есть функция. За рубежом в последнее время живо заинтересовались этим вопросом, во многих европейских странах появились и стали популярными книги о лени, а в Польше учредили Международный День лени (он отмечается 15 декабря).

Англичане зачитываются бестселлером Тома Ходжкинсона «Как быть бездельником». Француз Майкл Джонсон пишет уже третью книгу о лени, со сложным названием: «Французское сопротивление: индивидуум против компании во французской корпоративной жизни».

В Германии научными знатоками лени стали врачи Петер и Микаэла Акст, авторы книги «Ленись и живи долго». По их словам, с помощью экспериментов они доказали, что лень — это программа восстановления организма, которую человеку подарила природа. Эту программу авторы назвали аутогенной. Пользу лени они видят в том, что с ее помощью меняется работа нервной системы, и организм переключается из стрессового режима в спокойный, щадящий.

Книга произвела фурор на родине авторов, выдержала 9 переизданий и была переведена на несколько языков. Миллионы европейцев делают так, как советуют немецкие авторы: необходимо делать частые паузы в работе, чтобы расслабиться, особенно если в этом есть потребность. Такие минутки отдыха прекрасно влияют на организм, а главное, на головной мозг, ведь благодаря этому нейтрализуется негативное влияние гормона стресса кортизола.
4 правила лени от Петера и Микаэлы Акст

  • Не нагружайте организм излишествами: не стоит слишком много есть, спать, лежать. Избыток сна стимулирует выработку большого количества кортизола, на переваривание большого количества еды требуется много энергии, это нерациональное занятие для лентяя. Ну а что касается дивана, то лучшая медитация — это все же медленная прогулка.

  • Чтобы хорошо расслабиться, выбросите из головы все, что может этому помешать: не смотрите фильмов, которые наведут на мысль о работе или других важных делах. Да и вообще не стоит думать о работе в это время.

  • Чем чаще происходят стрессовые ситуации, тем больше вы должны лениться. Это позволит сэкономить резервы энергии, которую стресс буквально «съедает», ведь не зря после эмоционального перенапряжения люди чувствуют себя опустошенными. А самое главное, такое времяпрепровождение снижает уровень гормонов стресса.

  • Воспринимайте лень как удовольствие, а не вините себя за нее. Это надолго зарядит вас позитивной энергией.

    • Интересно, что лень, в отличие от сильного увлечения работой, не является признаком психологических проблем и не опасна для здоровья.



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