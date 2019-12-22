Наука: Как правильно лениться?

Того, кто стремится во что бы то ни стало успеть сделать все и сразу, ждут хроническая усталость и эмоциональное выгорание. Поэтому надо уметь вовремя остановиться.



С ленью по жизни

Психологи не клеймят лентяев позором. По их мнению, лень защищает человека от слишком сильного напряжения, от истощения душевных и физических сил, и даже от суеты. Западные психологи вообще считают, что если человек называет себя лентяем, это не приступ самокритики, а крик о помощи, ведь ему просто необходим отпуск.

Часто нежелание вообще что-то делать говорит о физической и умственной перегрузке, есть специальный термин для этого состояния: «охранительное торможение». Имеется в виду, что при интенсивной работе организм попросту откажется подчиняться воле, таким образом предупреждая, что еще немного — и он сломается.

Работая, через каждые 2-3 часа надо немного отдыхать — если продолжить работать, то начинается перерасход энергии, а все человеческие ресурсы начинают расходоваться по «повышенному тарифу». Поэтому необходимо делать перерыв в работе хотя бы на 15 минут. Но это должен быть действительно отдых, а не смена деятельности.

Интересно, что если какое-то время вообще ничего не делать, то это тоже окажется не по нраву организму, и вам захочется поработать.

Руководство по лени

С детства обычно внушают, что лениться плохо, что надо быть трудолюбивым, но, как мы уже выяснили, у лени есть функция. За рубежом в последнее время живо заинтересовались этим вопросом, во многих европейских странах появились и стали популярными книги о лени, а в Польше учредили Международный День лени (он отмечается 15 декабря).

Англичане зачитываются бестселлером Тома Ходжкинсона «Как быть бездельником». Француз Майкл Джонсон пишет уже третью книгу о лени, со сложным названием: «Французское сопротивление: индивидуум против компании во французской корпоративной жизни».

В Германии научными знатоками лени стали врачи Петер и Микаэла Акст, авторы книги «Ленись и живи долго». По их словам, с помощью экспериментов они доказали, что лень — это программа восстановления организма, которую человеку подарила природа. Эту программу авторы назвали аутогенной. Пользу лени они видят в том, что с ее помощью меняется работа нервной системы, и организм переключается из стрессового режима в спокойный, щадящий.

Книга произвела фурор на родине авторов, выдержала 9 переизданий и была переведена на несколько языков. Миллионы европейцев делают так, как советуют немецкие авторы: необходимо делать частые паузы в работе, чтобы расслабиться, особенно если в этом есть потребность. Такие минутки отдыха прекрасно влияют на организм, а главное, на головной мозг, ведь благодаря этому нейтрализуется негативное влияние гормона стресса кортизола.

4 правила лени от Петера и Микаэлы Акст

Не нагружайте организм излишествами: не стоит слишком много есть, спать, лежать. Избыток сна стимулирует выработку большого количества кортизола, на переваривание большого количества еды требуется много энергии, это нерациональное занятие для лентяя. Ну а что касается дивана, то лучшая медитация — это все же медленная прогулка.

Чтобы хорошо расслабиться, выбросите из головы все, что может этому помешать: не смотрите фильмов, которые наведут на мысль о работе или других важных делах. Да и вообще не стоит думать о работе в это время.

Чем чаще происходят стрессовые ситуации, тем больше вы должны лениться. Это позволит сэкономить резервы энергии, которую стресс буквально «съедает», ведь не зря после эмоционального перенапряжения люди чувствуют себя опустошенными. А самое главное, такое времяпрепровождение снижает уровень гормонов стресса.

Воспринимайте лень как удовольствие, а не вините себя за нее. Это надолго зарядит вас позитивной энергией.

Интересно, что лень, в отличие от сильного увлечения работой, не является признаком психологических проблем и не опасна для здоровья.

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