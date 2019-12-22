Ротару заменила Пугачеву на «Голубом огоньке»

Певица София Ротару поучаствовала в съемках новогодней программы «Голубой огонек», при этом Алла Пугачева, которая регулярно появлялась на этом концерте, на этот раз не выступала, пишут СМИ.

Съемки «Голубого огонька» проходят на площадке «Мосфильма», над созданием работают около 150 человек, информирует Ura.ru.

Ротару на съемках спела как минимум две песни, а также записала новогодние поздравления в зрительном зале. После съемок она сразу уехала.

В то же время Пугачева в этом году не участвует в съемках «Голубого огонька», сообщила представительница певицы Елена Чупракова.

В прошлую новогоднюю ночь Пугачева также не стала петь на новогоднем концерте, но был показан ее старый клип.

Концертный директор Ротару Сергей Лавров подтвердил «Газете.Ru», что певица участвовала в съемках «Голубого огонька».

Напомним, возвращение Софии Ротару в Россию с новогодними гастролями вызвало бурную общественную дискуссию.

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