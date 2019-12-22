Сложная игра демократов. Когда друзья Трампа побегут его сдавать

Демократы затеяли очень долгую игру

Они не передают в Сенат статьи импичмента, требуя от республиканцев допроса ключевых свидетелей — Майка Помпео, Джона Болтона, Мика Малвейни и др.

Для Трампа — это смерть, эти свидетели его утопят. Поэтому его триумфальное оправдание в Сенате, о котором он так мечтал, откладывается на неопределенное время, если даже не вовсе отменяется.

Это очень обидно: вердикт Сената уже в начале января для него должен был стать яркой победной точкой (или даже восклицательным знаком) в полугодовой эпопее с импичментом.

Но демократы украли победу! Увели из-под носа. Можно, конечно, говорить, что «они испугались голосования» (кстати, так и есть), но это слабое оправдание.

Трамп сейчас не проигрывает, но и не побеждает. Он остается висеть в воздухе, что само по себе неприятно и любого может вывести из себя.

Но это еще не все.

Демократы не без оснований надеются, что в ближайшие пару месяцев закончится следствие по темным делишкам Льва Парнаса, Игоря Фрумана и Руди Джулиани. Судя по всему, там вскроется жуткая банка со зловонными червяками.

Вот это и будет подходящий момент: друзья президента Трампа наперегонки побегут сдавать его следователям, чтобы спасти свою шкуру (собственно, Парнас уже этим отчасти занят).

Ну и еще один бонус: сейчас, когда импичмент объявлен, демократы могут не спеша идти в суды, чтобы оспорить запрет Трампа его подчиненным на дачу показаний в Конгрессе.

Дело это долгое, но как раз к выборам эти вердикты (после всех апелляций) вполне реально получить.

Так, чтобы чиновники начали давать показания где-то в октябре, прямо перед ноябрьскими выборами.

Надо сказать, что демократы показали высший пилотаж политического мастерства. Или даже коварства. То, что должно было стать блестящей победой республиканцев, «ловким движением руки» они выкрали и вывернули наизнанку.

Особенно сильно меня впечатлило, что они переиграли самого Митча Макконелла — самого хитрого, опытного и умелого политика Вашингтона.

Думаю, он сейчас просто в ярости.

ИВАН ЯКОВИНА

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