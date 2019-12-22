«Безмозглые рабы»: сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину. Фото

22.12.2019, 17:57, Разное

В субботу, 21 декабря, в Москве устроили мероприятия в честь 140-летия со дня рождения советского диктатора, обрекшего на смерть множество людей, Иосифа Сталина.

Фото и видео мероприятий появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей

Большинство удивило то, что несмотря на преступления диктатора, с каждым годом все больше активистов несут цветы к его памятнику и устраивают многочисленные шествия.

Кроме того, в Москве и других городах на фасадах домов вывесили большие проекции Сталина с подписью «Я вернусь».

Спросить хочу.
Никто не уничтожил столько коммунистов, сколько Сталин. Коммунисты, обожающие усатого людоеда,они мазохисты или идиоты?

— Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 21, 2019


Отличился в день рождения Сталина и бывший премьер-министр Украины, соратник беглого президента Виктора Януковича Николай Азаров. Он разместил в соцсети фото Сталина с его цитатой.



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