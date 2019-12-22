«Безмозглые рабы»: сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину. Фото

В субботу, 21 декабря, в Москве устроили мероприятия в честь 140-летия со дня рождения советского диктатора, обрекшего на смерть множество людей, Иосифа Сталина.
Фото и видео мероприятий появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей
Большинство удивило то, что несмотря на преступления диктатора, с каждым годом все больше активистов несут цветы к его памятнику и устраивают многочисленные шествия.
Кроме того, в Москве и других городах на фасадах домов вывесили большие проекции Сталина с подписью «Я вернусь».
Спросить хочу.
Никто не уничтожил столько коммунистов, сколько Сталин. Коммунисты, обожающие усатого людоеда,они мазохисты или идиоты?
— Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 21, 2019
Отличился в день рождения Сталина и бывший премьер-министр Украины, соратник беглого президента Виктора Януковича Николай Азаров. Он разместил в соцсети фото Сталина с его цитатой.
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Последнее: 21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента. В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель. EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — […]
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