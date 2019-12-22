Найдена связь между бессонницей и употреблением белого хлеба

22.12.2019, 17:52, Новости дня

Эксперты из Нью-Йорка поделились результатами недавно проведенного исследования, в рамках которого была обнаружена связь между нарушениями сна и употреблением белого хлеба в больших количествах.

Известно, что мучные и сахаросодержащие продукты нередко являются причиной возникновения проблем с лишним весом. Вместе с этим также возникают и другие проблемы, среди которых проблемы со сном. Американские ученые провели исследование и убедились, что именно белый хлеб в больших количествах способен привести к нарушениям сна. В рамках исследования был проведен анализ дневников питания более 50 тысяч женщин и их же отчеты о качестве и продолжительности ночного отдыха.

Оказалось, что белый хлеб своим составом способен привести к скачкам уровня сахара в крови. Эти скачки и способствуют появлению недосыпа и продолжительной бессонницы.



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