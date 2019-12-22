Эксперты рассказали об опасности углекислоты

Команда исследователей в ходе новой работы пришла к выводу, что углекислота угрожает здоровью человека не только через воздействие на окружающую среду.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались понять, насколько негативно воздействует углекислота на здоровье человека. Разобраться в этой теме удалось только с помощью ряда проведенных экспериментов. Так выяснилось, что диоксид углерода способен значительно ухудшить мыслительную деятельность человека. Научные специалисты из Американского геофизического общества доказали, что именно углекислота является причиной снижения когнитивных навыков. Плохая вентиляция в образовательных учреждениях приводит к плохой памяти и снижению внимания.

Исследователи уверены, что ранее негативное влияние углекислоты недооценивалось. Однако теперь к проблеме нужно относиться более серьезно.

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