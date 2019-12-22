Мнение: Путинские стахановцы, перепись сим-карт и мелкий экспорт из России

1. В посте про угольную иглу, на которую села Россия, genby указывает на несколько важных фактов. Наши шахтёры не только стали добывать больше угля, чем в позднем СССР, но и в разы увеличили свою производительность труда. Причина успехов и в том, что шахтёры работают теперь на нормальном оборудовании, и в том, что теперь их работа организована разумно, а не так, как тогда:

https://genby.livejournal.com/808946.html

В 2018 году среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля составила в целом по отрасли 334,1 тонны. Путинский шахтёр даёт в 4 раза больше угля чем советский.

Количество аварий и травматизма также упало во много раз:

https://genby.livejournal.com/84978.html

Странно, что про эти впечатляющие успехи в России практически не говорят. Всех интересует нефть и газ, народ волнуется о запусках ракет и обсуждает качество автопрома, однако об угле все словно позабыли, за исключением жителей основных угледобывающих регионов.

А ведь когда-то угольная промышленность была одним из любимых сюжетов советской пропаганды, в хорошем смысле. Возможно, современная угольная отрасль просто недостаточно вкладывается в пиар, или считает, что он ей не особо-то и нужен? Мне кажется, это всё-таки некое упущение.

2. В целях борьбы с мошенниками наши доблестные депутаты предлагают провести перепись сим-карт:

https://lenta.ru/news/2019/12/20/simki/

В России следует провести перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании. Такую инициативу главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил депутат Государственной Думы Борис Чернышов <…>

Необходимость переписи и разработки агрегатора объясняется тем, что в России продолжает развиваться рынок серых сим-карт, несмотря на принятые меры по борьбе с ними. Часто злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов, о чём они сами не знают. «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — считает депутат.

Идея довольно сомнительная. Лично я бы на месте депутата начал не с переписи сим-карт, а с переписи спамеров и мошенников, выявить которых совсем несложно — было бы только желание. Нет никаких технических проблем найти негодяя, который сидит на одном месте и непрерывно достаёт звонками посторонних людей.

3. Коллега keleg сделал важное дополнение ко вчерашнему посту о сложности российской экономики:

https://olegmakarenko.ru/1745557.html?thread=717632149#t717632149

Количество экспортёров (малый и средний бизнес) выросло за последние четыре года в ПЯТЬ раз и достигло 50 000 участников.

http://expert.ru/expert/2019/14/spisok-eksportera/

Скоро этот процесс заметят и ленивые западные статистики.

Что же это получается? Российская власть вовсе не гнобит отечественный бизнес, а наоборот, помогает ему развиваться и выходить со своими продуктами на мировой рынок? Кто бы мог подумать!

Источник: Место для дискуссий

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