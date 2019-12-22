«Замечательная бабушка»: Пугачева подарила домработнице сумку за целое состояние

22.12.2019, 17:42, Разное

Романова в течение нескольких лет заботилась о детях певицы Кристины Орбакайте – дочери Аллы Пугачевой. Женщина отметила, что часто бывала в гостях и у самой звезды эстрады. По словам домработницы, между ними были теплые отношения. 

Надежда утверждает, что сидела со знаменитыми на всю страну артистами за одним столом. Она подчеркнула, что Алла Пугачева – замечательная бабушка, которая очень любит своих детей и внуков. «Сказать, кого она больше любит, очень сложно», – добавила женщина. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2019 в 9:31 PST

Домработница также призналась, что Примадонна вручала ей дорогие подарки. Так, она получила от певицы дорогую сумку от Луи Виттон: этот предмет гардероба может стоить целое состояние. На российском рынке цена таких сумок составляет несколько десятков тысяч рублей. 

«Она мне сумку Луи Виттон подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила», – сказала женщина. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На снимке, который звезда разместила в соцсети, она продемонстрировала слишком худую фигуру. Кристина Асмус позировала на диване в бежевом нарядном платье из фатина. Фолловеры актрисы обратили внимание на ее слишком худые руки. По их мнению, в последнее время Кристина Асмус еще больше похудела и ей срочно нужно набрать несколько килограммов. Некоторые и вовсе забеспокоились, не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика