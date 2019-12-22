«Замечательная бабушка»: Пугачева подарила домработнице сумку за целое состояние

Романова в течение нескольких лет заботилась о детях певицы Кристины Орбакайте – дочери Аллы Пугачевой. Женщина отметила, что часто бывала в гостях и у самой звезды эстрады. По словам домработницы, между ними были теплые отношения.

Надежда утверждает, что сидела со знаменитыми на всю страну артистами за одним столом. Она подчеркнула, что Алла Пугачева – замечательная бабушка, которая очень любит своих детей и внуков. «Сказать, кого она больше любит, очень сложно», – добавила женщина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2019 в 9:31 PST

Домработница также призналась, что Примадонна вручала ей дорогие подарки. Так, она получила от певицы дорогую сумку от Луи Виттон: этот предмет гардероба может стоить целое состояние. На российском рынке цена таких сумок составляет несколько десятков тысяч рублей.

«Она мне сумку Луи Виттон подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила», – сказала женщина.

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