Бродский – Гордону: В 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Можно сказать, ты через мои руки прошел

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона», что в 1967 году, вероятно, присутствовал в больнице, где рожала мать Гордона.

Журналист в ходе интервью сказал: «Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении Октябрьской больницы. Я в этом отделении родился… Вполне возможно, она принимала участие в моем рождении. 1967 год».

Бродский ответил: «Может быть. Я тебе больше скажу».

Он рассказал, что мама отводила его в школу, а сама шла в бывшую киевскую Октябрьскую больницу (сейчас – Александровскую).

«Продленка у нас была, по-моему, до пяти вечера или до полшестого. Моя задача была – выйти из школы, прийти в Октябрьскую больницу, дождаться маму, которая заканчивала работу в полседьмого-семь, и вместе на трамвае ехать домой. В 66-м я поступил в школу. Значит, в 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Я в этом отделении сидел, на медпропускнике, делал домашнее задание. Там, где принимали твою маму и отправляли рожать. Можно сказать, что ты через мои руки прошел», – сказал Гордону Бродский.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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