В Британии два человека погибли после нападения с ножом

В городе Кроли графства Западный Суссекс как минимум два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии после нападения с ножом, информирует Express.

Об этом информирует RT.

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