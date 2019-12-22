В Британии два человека погибли после нападения с ножом

22.12.2019, 17:37, Новости дня

В городе Кроли графства Западный Суссекс как минимум два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии после нападения с ножом, информирует Express.

Об этом информирует RT.



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