Опубликован ТОП-3 лучших транспортных средств для Деда Мороза

Поскольку уже скоро наступят новогодние праздники, эксперты решили назвать 3 самых оригинальных транспортных средств для Деда Мороза. Им вполне по силам стать хорошим аналогом для классических саней, которые используются легендарным персонажем.

Список открывают автономные сани JNGL64 – данный проект был создан специалистами White64 Motors. Помимо комфортабельного салона можно отметить наличие свободного места на капоте для размещения различных значков. Для кузова есть различные оттенки красного и выбор между полозьями. К сожалению, это пока лишь концепт, а не полноценный транспорт. Следом стоит выделить Dodge Challenger, получивший двигатель V8. Отметим, что модель SRT Hellcat Redye лишена колёс и крыши.

Заключительным представителем рейтинга становится автобус Mercedes Christmas Travego, украшенный красивыми праздничными рисунками. В Германии подобные транспортные средства используют во время рождественских туров.

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