«Бюджет недополучил 2 млн грн». ГБР подозревает чиновников Львовской таможни в злоупотреблении властью

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста «Западный» и госинспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины, сообщила 22 декабря пресс-служба ГБР.
По данным расследования, «должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости».
«Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор». Важно: в результате действий таможенников начисления таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 2 млн грн», – проинформировли в ГФС.
Действия подозреваемых квалифицировали как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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