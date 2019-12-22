Правительство РФ утвердило изменения в законе о воинской службе

22.12.2019, 17:30, Разное

На веб-ресурсе Кабинета министров РФ появилась информация о том, что российское правительство одобрило ограничение для прапорщиков и офицеров, которые учатся в вузах с целью получить степень доктора или кандидата наук, касающееся права заключать новые контракты на один год. Подпись под соответствующим документом была поставлена в четверг 19 декабря.
Таким способом власти собираются усовершенствовать порядок, по которому проходит военная служба, а именно в той её части, относящейся к уточнению терминов заключения нового договора касательно прохождения службы с офицерами или прапорщиками. Кроме того, благодаря поправкам специалисты уточнили срок заключения контракта с военнослужащими, которые поступили в вуз, для того чтобы подготовить диссертации и получить учёные степени.

Законопроектом предложено ограничение для прапорщиков и офицеров в их возможности заключать новые контракты сроком на год. Корректировки не относятся к правовым нормам, устанавливающим термины подписания новых договоров для военных сержантского и рядового состава и для проходящих службу сверх пикового возраста их пребывания.



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