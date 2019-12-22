По факту пожара на заводе «Нефтехим» возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на заводе АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО «Опытный завод «Нефтехим», произошедшего 22 декабря», – передает ТАСС сообщение СУ СК.

Следователи собираются проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, а также допросить руководство и сотрудников предприятия. Будет проведена пожаро-техническая судебная экспертиза, которая позволит установить причины возгорания и оценит причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в воскресенье загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание в АО «Опытный завод «Нефтехим». Причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости.

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