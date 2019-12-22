При стрельбе на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

22.12.2019, 17:26, Новости дня

Как минимум 13 человек пострадали при стрельбе, которая произошла в воскресенье утром на вечеринке в частном доме в Чикаго (США), сообщила местная полиция.

В критическом состоянии находятся четыре человека. Все пострадавшие госпитализированы. Задержан один человек, у которого нашли револьвер, передает ТАСС.



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