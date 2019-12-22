Юлия Высоцкая получила похвалу от Крутого за украшение новогодней ёлки

Юлия Высоцкая решила заранее подготовиться к грядущим новогодним праздникам и занялась украшением ёлки. Она разместила сюжет в Instagram и получила похвалу от Игоря Крутого.

Супруга Андрея Кончаловского поделилась с поклонниками результатами своих трудов и показала фото рождественского дерева с гирляндами. Фолловеры удивились тому, что Высоцкая украсила «живую» ёлку в загородных апартаментах, где живет с мужем. В комментариях под публикацией Игорь Крутой отметил красоту телеведущей. «Ёлочка под стать хозяйке…» — написал композитор. Восхищенные отзывы по поводу успехов знаменитости оставили также другие представители шоу-бизнеса.

Главными украшениями новогоднего хвойного растения стали фигуры мышиного короля, Щелкунчика, цирковых обезьян, игрушечный Дед Мороз, а также мини-пушки, шары и огни. По словам Высоцкой, ёлку привезли 16-го декабря, но она до сих пор не осыпалась. Причиной, по которой артистка так рано готовится к зимним праздникам, является ее плотный рабочий график в конце месяца, из-за чего звезда не сможет провести время с родными.

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