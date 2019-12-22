Путепровод, который обрушился в Харьковской области в августе, отремонтировали

Путепровод, который обвалился в августе в селе Песочин Харьковской области, отремонтировали. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба «Укравтодора».

22 декабря по мосту возобновили движение транспорта. На нем выставили ограничения на проезд тяжелого транспорта весом более 20 тонн.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков анонсировал восстановление еще четырех мостов на дорогах государственного значения.

Шляхопровід у Харківській області повністю відремонтованоСьогодні в районі с. Пісочин Харківської області відкрили рух шляхопроводом, частина якого обвалилася влітку.«Зусиллями і коштами Укравтодору об’єкт повністю відремонтовано. Всі роботи вдалося провести за 4 місяці. Вітаю жителів області з довгоочікуваним відкриттям», — заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.Шляхопровід вже обладнаний дорожніми знаками і нанесена нова розмітка. Крім того, встановлено обмеження руху транспортних засобів загальна вага яких перевищує 20 т.«Це перший крок на шляху інфраструктурних змін у Харківській області. Вже наступного року пріоритетним проектом стане Н-26 Чугуїв-Мілове. Плануємо повністю закінчити ремонт цієї дороги. Крім того, відновимо 4 мости на дорогах державного значення», — додав Олександр Кубраков. Posted by Укравтодор on Pühapäev, 22. detsember 2019

Автомобильный мост обрушился в Харьковской области утром 25 августа. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной обрушения стал проезд по мосту тяжелого транспорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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