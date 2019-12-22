Карла Маркса на памятнике под Одессой переименовали в болгарского поэта

В Холмске Арцизского района Одесской области декоммунизировали памятник немецкому философу Карлу Марксу, переименовав его в памятник болгарскому поэту.
Жители Холмска на общественных слушаниях принимали решение о том, что дальше делать с памятником Карлу Марксу. В итоге было решено переименовать бюст в памятник Христо Ботеву – болгарскому поэту и национальному герою, информирует «Страна».
Сам вид бюста не изменился, его только покрыли медной краской и поменяли табличку.
Ранее во Львовской области селу вернули имя коммуниста.
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